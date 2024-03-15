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Bir ülkeden daha kadınlara askere alma kararı

Bir ülkeden daha kadınlara askere alma kararı
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Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Danimarka’da savunmayı güçlendirmek için cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir askere alım temeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Avrupa'daki güvenlik durumunun tehlikeli bir hal almaya başladığına dikkat çeken Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "Ne yazık ki Avrupa'daki güvenlik politikası durumu giderek daha ciddi bir hal almaktadır ve gelecekteki savunmaya bakarken bunu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü bir zorunlu askerlik, Silahlı Kuvvetlerin görev kararlılığına, ulusal seferberliğe ve Silahlı Kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır. Danimarka'nın savunmasını güçlendirmemiz gerektiğinde, Danimarka'da daha sağlam bir zorunlu askerlik sistemi oluşturmamız kesinlikle çok önemlidir. Bu nedenle, tüm cinsiyetleri içeren daha geniş bir askere alma temeline ihtiyaç vardır. Bu, daha fazla yetkinliğe ve daha iyi görev çözümüne erişim sağlayacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma" dedi.

Bakan Poulsen, görev süresinin 11 ay olması gerektiğini belirterek, "Askere alınanların temel eğitim ve bunu takip eden topluma hazırlık ve eğitim döneminden oluşan 11 aylık bir eğitim almaları gerekmektedir. Zorunlu askerliğin ikinci bölümünde, Silahlı Kuvvetlerin operasyonel kuvvetlerindeki askerlerin büyük bir kısmı yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler danimarka kadın asker kadınlar da askere alınacak
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