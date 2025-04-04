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Bir yaşındaki çocuk ''yanlışlıkla'' dedesini yedi

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İngiltere’de bir kadın, 1 yaşındaki çocuğunun ölmüş babasının küllerini yediği anlara dair görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

The New York Post’un haberine göre, kadın, yaşadıklarını TikTok hesabından paylaşarak olanları hala “sindirmeye çalıştığını” anlattı. Olay, İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşandı.

Natasha Emeny, evlerinin oturma odasına gittiğinde oğlunu dedesinin bir kabın içinde saklanan küllerini yerken gördü.

Kadın, çamaşırları kirliye atmak için kısa bir süreliğine üst kata çıktığını, geri döndüğünde ise oğlu Koah’ı “küllerle kaplı bir halde” bulduğunu söyledi. Emeny, oğlunun bilmeden babasının küllerini yediğini anladığını anlattı. 

“Ne olduğunu bir süre sonra anladım” diye konuşan kadın, videoyu “Oğlunuz babanızı yediğinde” ifadesiyle takipçileriyle paylaştı.

Videoda çocuğun kıyafetleri ve yüzünün kül içinde kaldığı ve bu şekilde dolaştığı görüldü. Ardından ölmüş adamın küllerinin saklandığı boş dekoratif kap kameraya yansıdı. Burada da küllerin etrafa saçılmış halde olduğu görüldü. Emeny, videoda, “Oğlum babamın küllerini yedi” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler bebek Çocuk İngiltere dedesini yedi dedesinin küllerini yedi
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