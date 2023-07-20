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Brezilya Devlet Başkanı: Dünya Ukrayna'daki çatışmadan yorulmaya başladı

Brezilya Devlet Başkanı: Dünya Ukrayna'daki çatışmadan yorulmaya başladı
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, gazetecilere verdiği demeçte, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Ukrayna'da devam eden çatışmadan bıkmaya başladığını söyledi.

Ukrayna'da 'önünde sonunda barışın olacağı bir anın geleceğini tahmin ettiğini ve bir grup ülkenin hem Moskova hem de Kiev ile konuşabilmesi gerektiğine inandığını' söyleyen Lula, çatışmanın arkasındaki tek suçlunun Moskova olarak gösterilmesine de karşı çıktı.

Ukrayna lideri Zelenskiy'in yanı sıra ABD lideri Joe Biden'ın da çatışmayı önlemek için Rus lider Vladimir Putin ile müzakere etmediği için mevcut durumdan eşit derecede sorumlu olduğunu söyleyen Lula, “Dünya yorulmaya başlıyor. Ülkeler yorulmaya başlıyor" dedi.

AB ile Güney Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) arasında bu hafta yapılan zirvede, Avrupalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini açıkça kınayan bir nihai bildiriyi imzalamayı ummuşlardı. Ancak, Brezilya ve Nikaragua da dahil olmak üzere bazı devletler belgede Rusya hakkında herhangi bir sert dilin dahil edilmesine itiraz ettiğinden, AB liderleri Latin Amerikalı mevkidaşlarını ikna edemedi.

Etiketler brezilya savaş dünya
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