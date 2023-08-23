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  3. BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı

BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı

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15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ana salona gittiği sırada ilginç anlar. Korumaları içeri alınmayınca Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı.

15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvenin gerçekleşeceği ana salona gittiği sırada ev sahibi ülkenin güvenlik ekibi, arkasından kapıyı kapattı. Çin liderinin ekibini ve korumalarını dışarıda kalırken anlarda Cinping'in şaşkınlığı kameraya yansıdı.

BRICS ZİRVESİ'NDE İLGİNÇ ANLAR
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde sıra dışı bir olay yaşandı.

KAPIYI ARKASINDAN KAPATTILAR
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantı yerine gittiği esnada ev sahibi ülkenin güvenlik ekibi, arkasından kapıyı kapatarak Çin liderinin ekibini ve korumalarını dışarıda bıraktı.

ŞAŞKINLIK YAŞADI
O anlarda Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı. Görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Etiketler çin BRICS zirvesi şi cinping
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