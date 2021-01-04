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  3. 04 Ocak 2021 10:31

Büyük ikramiye salgında işten çıkarılan öğretmene çıktı!

ABD'de koronavirüs nedeniyle işten çıkarılan ve kısa süre sonra babasını kaybeden öğretmen Joe Camp, 250 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Büyük ikramiye salgında işten çıkarılan öğretmene çıktı!
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Kuzey Karolina’da 20 yıl boyunca okul öncesi öğretmeni olarak çalışan Joe Camp, pandemi nedeniyle Eylül ayında işten çıkarıldı. Bir ay sonra da babasını kaybeden Camp, iki adet kazı kazan bileti aldı. Biletlerinden birine 250 bin dolarlık ikramiye vuran Camp "Bir şeylere sahip olmak istiyorum. Daha önce hiçbir şeyim olmamıştı" dedi.

KIZININ EĞİTİMİ İÇİN HARCAYACAK

Camp, "Perşembe sabahı mağazaya gittim ve her zaman yaptığım gibi iki kazı kazan bileti aldım ve ilkinde kazanmadım, bu yüzden ikinciyi denedim ve kazıdım ve benzin pompasının önünde dizlerimin üzerine düştüm" dedi.

Camp kazandığı parayı kızının eğitimi için ve sevdiklerine devretmeyi planladığı bir ev almak için kullanacağını söyledi.


 

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