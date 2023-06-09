CIA Başkanı'ndan esrarengiz ziyaret

Yunanistan, CIA Başkanı William Burns'un Ukrayna-Rusya savaşı yüzünden adeta ABD üssüne dönüşen Dedeağaç'a yaptığı esrarengiz ziyareti Türk medyasından öğrendi.

CIA Başkanı, 30 Mayıs'ta Atina'daydı, ziyaret yine gizli tutuldu, ismi açıklanmayan yetkililer ile görüştü. Ülkesine döndüğü sanılıyordu ama Yunan haberciler ortaya ilginç bir iddia attı. Burns, Yunanistan'dan ayrılmamıştı, 1 Haziran'da Dedeağaç'ta ve Meriç Nehri'nin Yunan tarafında inşa edilen ABD üssünü ziyaret etti. Üstelik Yunan güvenlik güçlerine bile haber verilmedi.

Dedeağaç, Ukrayna-Rusya savaşı yüzünden adeta ABD üssüne döndü. Biden yönetiminin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar buradan deniz yoluyla naklediliyor.

TV100'ün haberine göre CIA Başkanı'nın ardından ABD'nin Atina Büyükelçisi de bölgeye gitti. CIA Başkanı ve büyükelçi teftiş bahanesiyle bir araya geldi. Resmi olarak bir üs kurulmamış olsa da Dedeağaç nakliye bahanesiyle küçük bir ABD kasabasına dönmüş durumda.