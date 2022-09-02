Çin kapanmaya gidiyor! Halk marketleri talan etti
Çin’in Sıchuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 günlük kapanma uygulanacağı haberinin ardından halk marketlere akın etti.
Çin’in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan’da artan Covid-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldı. Sıchuan’ın en büyük şehri olan Chengdu’da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.
Kararı önceden yayan kişi gözaltına alındı
Sıchuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırttığı ve marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 gün boyunca gözaltında tutuldu.
İHA
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