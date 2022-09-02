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Çin kapanmaya gidiyor! Halk marketleri talan etti

Çin kapanmaya gidiyor! Halk marketleri talan etti

Çin’in Sıchuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 günlük kapanma uygulanacağı haberinin ardından halk marketlere akın etti.

Çin’in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan’da artan Covid-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldı. Sıchuan’ın en büyük şehri olan Chengdu’da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.

Kararı önceden yayan kişi gözaltına alındı
Sıchuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırttığı ve marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 gün boyunca gözaltında tutuldu.

 

İHA

Etiketler çin kapanma koronavirüs covid-19 market
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