Çin kapanmaya gidiyor! Halk marketleri talan etti

Çin’in Sıchuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 günlük kapanma uygulanacağı haberinin ardından halk marketlere akın etti.

Çin’in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan’da artan Covid-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldı. Sıchuan’ın en büyük şehri olan Chengdu’da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.



Kararı önceden yayan kişi gözaltına alındı

Sıchuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırttığı ve marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 gün boyunca gözaltında tutuldu.

İHA