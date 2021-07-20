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Çin'de 3'üncü çocuğa izin çıktı

Çin'de 3'üncü çocuğa izin çıktı

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de hükümet aile ve nüfus planlaması kanunu revize ederek ailelerin üçüncü bir çocuk edinmesine imkan tanımayı planlıyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hükümet, bundan sonra ailelerin 3 çocuk sahibi olabilmelerine izin verecek.

Xinhua'da yer alan habere göre kararda, hükümetin izin verilenden daha fazla çocuk sahibi olarak aile planlaması kanununu ihlal eden ailelere artık para cezası vermeyeceği kaydedildi.

Öte yandan kararda, ikametgah kaydı, okul kayıtları ve iş başvurularında bir çiftin kaç çocuğu olduğuna artık bakılmayacağı belirtildi.

Kararda yer alan son maddede ise, özellikle çocukların yetiştirilmesi ve yaşlıların bakımı için aile planlamasıyla ilgili kamu hizmetlerinin iyileştirileceği ve demografik gözetim ve tahminlerin geliştirileceği vurgusu yer aldı.

 

Etiketler değişiklik Kanun Çocuk nüfus planlaması Çin
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