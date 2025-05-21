Bahçeli'nin önerisi AK Partilileri şaşırttı: ''Bize de sürpriz oldu''

MHP lideri Devlet Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Meclis'te 100 üyeden oluşan komisyon kurulmasını önermişti. Bahçeli'nin bu önerisiyle AK Partilileri şaşırttığı ortaya çıktı. AK Parti kurmayları, üye sayısının 100 olmasına ise itiraz etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasıyla devam eden ''Terörsüz Türkiye'' süreci devam ediyor. MHP lideri Bahçeli, Meclis'i işaret ederek 100 üyeli bir komisyon kurulması için öneride bulunmuştu.

Bahçeli, ''Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır. İkinci olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kuruluna sunulmalıdır.'' açıklamasında bulundu.

"BİZE DE SÜRPRİZ OLDU"

Bahçeli'nin çağrısının ardından Gerçek Gündem'e konuşan AK Partili yetkililer, ''Bize de sürpriz oldu'' ifadelerini kullandı.

100 ÜYE SAYISINI FAZLA BULDULAR

Öte yandan Bahçeli'nin komisyonun 100 üyeden oluşması gerektiği önerisine yetkililer sıcak bakmadı. Komisyonun üye sayısının 100 olmasının verimli ve işlevsel olarak çalışmasını zorlaştıracağını ifade eden AK Parti kurmayları, “100 olmaz da 35-40 ya da maksimum 50 olur. Buna bakılır. Ancak sayı artarsa karar alınması zorlaşır” dedi.

GerçekGündem