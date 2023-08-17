Dev anlaşma: Almanya'ya yönelik füze tehditlerini, İsrail yapımı Arrow-3 durduracak

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'ın, ABD-İsrail ortak yapımı olan Arrow-3 füze savunma sisteminin Almanya'ya satışını onayladığı bildirildi.

Açıklamada, değeri 3,5 milyar euro olan satışın İsrail'in şimdiye kadarki en büyük savunma anlaşması olacağı belirtildi.

İsrail ile Almanya'nın, projeye başlamak için 600 milyon dolarlık ilk ödeme dilimini de içeren bir taahhüt mektubu imzalayacağı belirtilen açıklamada ayrıca, sözleşmenin tamamının bu sene sonuna kadar imzalanmaya hazır olacağı kaydedildi.

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ABD, İsrail Füze Savunma Örgütü (IMDO) ve Birleşik Devletler Füze Savunma Ajansı (MDA) tarafından ortaklaşa geliştirilen Arrow projesinin ortaklarından biri.

Batılı uzmanlara göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa'nın birçok ülkesinde kara tabanlı hava savunma sistemlerinin yetersizliği ya da kıtanın hazırlıksızlığını ortaya çıkardı.

Bazı Avrupa ülkeleri, orta mesafeden havadan havaya taktik saldırı ve yerden havaya savunma füzesi olan IRIS-T projesi üzerinde çalışıyor.

Ancak Patriot ve IRIS-T, hava savunmasının orta katmanını kapsarken, Israel Aerospace ve Boeing tarafından üretilen Arrow-3'ün daha üst katman için koruma sağladığı biliniyor.

Arrow-3 nükleer, kimyasal, biyolojik ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyan kıtalararası balistik füzeler dahil balistik füzelerin dış-atmosferik yörüngede durdurulmasını sağlıyor.

Hedefle çarpışan ayrılabilir bir savaş başlığı kullanan füzenin uçuş menzili 2 bin 400 kilometre.

İsrail, Demir Kubbe, Arrow-2 ve Arrow- 3 gibi birkaç füze savunma sistemine sahip.

ABD Kongresinin Aralık 2020'de kabul ettiği "2021 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasa Tasarısında, ABD ile İsrail'in üzerinde ortak çalıştığı ve uzun menzilli karadan havaya ve havadan karaya füze tespit sisteminin de dahil olduğu "Arrow Sistemlerini Geliştirme Programına" 173 milyon dolar ayrılması kararlaştırılmıştı.

ALMANYA, SAVUNMAYA 100 MİLYAR EURO AYIRMIŞTI

Alman makamları, Arrow-3'ü 2025'in dördüncü çeyreğinde teslim almayı öngördüklerini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu da, Almanya ile Arrow-3 satışına ilişkin imza töreninin kasım ayında yapılmasının beklendiğini aktardı.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrasında Almanya, ülke geneli için hava savunma sistemi kurmayı planladığını duyurmuştu.

Keza orduyu güçlendirmek için 100 milyar euro kaynak ayıran Alman hükümetinin ülke geneli için bir füze kalkanı kurmayı düşündüğü basında yer almıştı.