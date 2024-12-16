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Devrik lider Beşar Esad suskunluğunu bozdu

Devrik lider Beşar Esad suskunluğunu bozdu
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Rusya'ya sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, ''8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim'' dedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Günlerdir sessizliğini koruyan Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Beşar Esad açıklamasında "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi. 

Suriye'den planlı bir şekilde ayrılmadığını belirten Esad, "8 Aralık'a kadar Şam'da kaldım. Akşam saatlerinde ülkeyi terk ettim. Suriye'de yaşanan olaylara karşın istifa etmeyi ya da kaçmayı düşünmedim. Suriye'den ayrılmam planlanmış değildi." ifadelerini kullandı.

RUS HAVA ÜSSÜNDEN KAÇMIŞ

Esad, 8 Aralık akşamı Suriye'deki Hmeymim hava üssünden Rusya'ya tahliye edildiğini, üssün insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

Esad, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova’dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü iddia etti.

Devrik lider, ülkeden kaçtığı sabah muhalif güçlerin başkente yaklaşması üzerine Şam'dan ayrılma kararı aldığını söyledi.

Bölgede görev yapan iki diplomat, Esad'ın 8 Aralık pazar günü uçağın vericisini kapatarak radarlara yakalanmadan Şam'dan ayrılarak Hmeymim hava üssüne, oradan da Moskova'ya gittiğini belirtmişti.

"HİÇBİR ZAMAN MAKAM PEŞİNDE OLMADIM"

Esad, kendisini, iç savaş boyunca "halkının yanında kalan, kendini adamış bir lider ve aile babası" olarak tanımladı.

Devrik lider, "Ben hiçbir zaman kişisel çıkarım için makam peşinde olmadım, kendimi her zaman Suriye halkının inancına dayanan, vizyonuna inanan ulusal bir projenin bekçisi olarak gördüm." diye konuştu.

Açıklamasını, "Suriye'nin yeniden özgür ve bağımsız olacağı konusunda umutluyum." diyerek tamamladı.

ESAD REJİMİNİN DEVRİLME SÜRECİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti. 

Etiketler beşar esad Suriye Rusya
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