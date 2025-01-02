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Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi

Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın zehirlenerek öldürülmek istendiği iddia edildi. Şiddetli bir şekilde öksüren ve boğulmaya başladığı öne sürülen Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Devrik Suriye lideri Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Üst düzey eski bir Rus ajanı tarafından yönetildiği iddia edilen bir sosyal medya hesabı, devrik liderin pazar günü rahatsızlandığını ileri sürdü.

"ÖKSÜRMEYE VE BOĞULMAYA BAŞLADI"

59 yaşındaki Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.

Kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Rus ajanı tarafından yönetildiği iddia edilen hesabın aktardığına göre boğulmaya başlayan Esad'a su verildi, durum kısmen kontrol altına alında, ancak nefesi tamamen normale dönmedi.

Doktorlar yanına gittiğinde durumu iyice kötüleşmişti. Esad'ı bulunduğu yerde tedavi etmek için kaldığı yere ekipler gönderildi.

"VÜCUDUNDA ZEHİR TESPİT EDİLDİ"

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

İddiaya göre yapılan testler sonucunda vücudunda zehir olduğu tespit edildi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yine sosyal medya hesabının iddiasında, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in yardımcısı Nikolay Patruşev'e sunulan rapora göre olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Ancak şu ana kadar Beşar Esad'ın nasıl zehirlendiği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı." ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler Suriye beşar esad zehirlenme
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