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  3. 10 Şubat 2021 19:36

DSÖ'den flaş aşı açıklaması: 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde...

DSÖ'nün Aşı Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu, AstraZenaca/Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısının 18 yaş üstü tüm yetişkinlere uygulanması için tavsiyede bulundu.

DSÖ'den flaş aşı açıklaması: 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde...
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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'nın koronavirüs mutasyonuna karşı etkinliği konusundaki endişeler nedeniyle aşılama programını erteledikten sonra, AstraZeneca aşısının koronavirüs salgınına karşı küresel mücadelede hala hayati bir araç olduğunu vurgulamıştı. DSÖ'den yeni yapılan açıklamada aşının 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde kullanımı için tavsiye kararı alındığı duyuruldu.

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