  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünya bu bebeği konuşuyor! Yeni doğdu ama 2 yaşında gibi...

Dünya bu bebeği konuşuyor! Yeni doğdu ama 2 yaşında gibi...

Suudi Arabistan'da dünyaya gelen bir bebek görenleri şaşkına çevirdi. 2 yaşındaki bir çocuk kadar iri olduğu görülen bebeğin, annesinin hastalığından kaynaklı olarak fazla geliştiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği iddia edilen bir bebek, sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerin daha önceden olduğu iddiası da ortaya atılsa da bebek hakkındaki bilgiler hayli ilginç olarak değerlendirildi.

TÜM KAMERALAR AKIN ETTİ
Dünyanın en iri bebeğinin doğacağını duyan ulusal ve uluslararası çaptaki gazeteciler, adeta hastaneye akın etti. Gazeteciler, bebeği görüntüleyebilmek için birbiriyle yarışa girdi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK GİBİ
Bebeğin kilosu ve boyunun neredeyse 2 yaşındaki bir çocuğa eşit olduğu bilgisi ise herkesi hayretler içinde bıraktı.

TIPTA DA YERİ VAR
Bebekle ilgili durum, tıp literatüründe şu ifadelerle kendisine yer buluyor: "Fetal makrozomi (iri bebek), genetik faktörlerin yanı sıra annenin obezitesi veya diyabeti gibi koşullardan kaynaklanabilir. Nadiren, bebeğin büyümesini hızlandıran tıbbi bir durumu olabilir. Bazı durumlarda, ortalama doğum ağırlığından daha büyük olan nedenler açıklanmamıştır. Bu durumlarda bebek sezeryan doğum İle dünyaya getirtilip nedenleri araştırılır."

Etiketler suudi arabistan bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gören fotoğrafını çekti!
Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı
CNN'de başörtü krizi! Cumhurbaşkanı canlı yayına çıkmadı
Canlı yayında Kur Korumalı Mevduat kavgası: ''Allah'tan reva mıdır ?''
Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı
İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi
''Survivor'a bir daha dönmem'' diyen Nagihan Karadere'den taciz itirafı: ''Bana arkamdan sarıldı''
Piyasalar alev alev! Dolar'dan bir rekor daha
TRT'nin maç öncesi ekranlara verdiği uyarıya tepki yağdı
İşte Bakanların TBMM karnesi: 23 bin kez soruldu ama yanıt yok!