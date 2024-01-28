  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünyanın en ünlü tablosuna çorbalı saldırı

Dünyanın en ünlü tablosuna çorbalı saldırı

Güncelleme:

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosu, aktivistlerin saldırısına uğradı. ''Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı'' talep eden 2 atkivist, dünyanın en ünlü tablosuna çorba fırlattı. Mona Lisa tablosu geçmişte birçok kez saldırıya uğramıştı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi yine bir protesto gösterisine sahne oldu. Müzede sergilenen ve dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna 2 aktivist çorba fırlattı. Tişötlerinde “gıda tepkisi” yazan aktivistler, “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı” talep etti. Saldırının ardından kurşungeçirmez bir camla korunan tablo, herhangi bir zarar görmedi.

Tablo birçok kez saldırıya uğradı

Mona Lisa tablosu, 1950’lerin başında bir ziyaretçinin asit dökmesinin ardından zarar görmüş ve bu olayın ardından güvenlik camının arkasına alınmıştı. Ardından 2019 yılında Louvre Müzesi tabloyu korumak için kurşungeçirmez camın daha şeffaf bir formunun yerleştirildiğini açıklamıştı. Tabloya 2022 yılında ise başka bir aktivist pasta fırlatmış ve insanları “Dünya’yı düşünmeye” çağırmıştı.

Ayrıca, 1911 yılında Louvre Müzesi çalışanı olan Vincenzo Peruggia, müzede gece boyunca bir dolapta saklandıktan sonra tabloyu çalmış, 2 yıl sonra İtalya’nın Floransa şehrinde bir antikacıya satmaya çalışırken yakalanmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosu, aktivistlerin saldırısına uğradı. ''Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı'' talep eden 2 atkivist, dünyanın en ünlü tablosuna çorba fırlattı.

 

İHA

Etiketler fransa mona lisa tablosu leonardo da vinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıktı Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıktı Havada panik anları! Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı Havada panik anları! Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı Kar fena geliyor! İstanbul için peş peşe uyarı Kar fena geliyor! İstanbul için peş peşe uyarı Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü Artık otomobilde en çok tercih edilen renk beyaz değil Artık otomobilde en çok tercih edilen renk beyaz değil Türkiye'nin diri fay haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte o liste Türkiye'nin diri fay haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte o liste