Dünyanın en zengin insanının şirketinden bir ilk

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un sahibi olduğu Louis Vuitton, Moët & Chandon ve Hennessy’nin yanı sıra Givenchy, Bulgari ve Sephora mağazaları gibi markaların ana şirketi, piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı ​​şirket oldu.

Lüks eşya devi LVMH, piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı ​​şirket oldu. Louis Vuitton, Moët & Chandon ve Hennessy’nin yanı sıra Givenchy, Bulgari ve Sephora mağazaları gibi markaların ana şirketi, ilk çeyrek satışlarında analist beklentilerinin iki katından fazla kazanarak yüzde 17 artış bildirdi .

LVMH hisseleri sonuçların ardından rekor bir seviyeye ulaştı ve bir başka zirveye ulaştı. Şirketin hisse fiyatı yıl içinde bugüne kadar yüzde 32,8 artarak LVMH'yi piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı ​​şirket haline getirdi.

Arnault'un şirketi 2022 için 79,2 milyar euro (87,1 milyar dolar) gelir bildirdi ve şirketin yinelenen operasyonlardan elde ettiği 21,1 milyar euroluk kâr, rekor sonuçların elde edildiği ikinci yıl oldu.

Paris merkezli şirket, seyahat dönüşü üst düzey harcama yapanları cezbettiği için Çin'in "sıfır Covid" politikasından yeniden açılmasından faydalanmaya hazır olduğunu söyledi.

2021′de LVMH, ABD’li kuyumcu Tiffany & Co’nun 15,8 milyar dolara satın alımını tamamlamıştı. Forbes gerçek zamanlı milyarderler endeksine göre LVMH CEO’su Bernard Arnault şu anda dünyanın en zengin insanı.