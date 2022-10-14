Elon Musk'tan Pentagon'a uyarı: ''Parasını siz ödeyin''

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu Space X'in Ukrayna'da verdiği hizmete devam etmeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Musk, Ukrayna hükümetini ve askeri amaçlı kullanılan Starlink uydularının kullanımını Pentagon'un finanse etmesini istedi.

ABD merkezli uzay programı SpaceX'in sahibi Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Ukrayna'ya askeri amaçlı kullanılması için 80 milyon dolarlık 20 bin Starlink uydusu bağışladı. Starlink uydularının maaliyetinin 100 milyon doları aşacağını söyleyen Musk, Ukrayna'daki hizmete fon sağlamayı durdurabileceği konusunda Pentagonu uyardı.

CNN'in haberine göre, Elon Musk, SpaceX'in Pentagon'a Starlink hizmetini finanse etmeye devam edemeyeceğini söyleyen bir mektup gönderdi. Musk gönderdiği mektupta, Pentagon'un Ukrayna hükümeti ve Starlink uydularının kullanımı için verdikleri fonu devralmasını talep etti.

SpaceX tarafından ABD Savunma Bakanlığına gönderilen mektupta SpaceX yetkilisi, "Ukrayna'ya daha fazla uydu bağışlayacak veya mevcut uyduları süresiz finanse edecek durumda değiliz” ifadesinde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin SpaceX firmasından 8 bin ek Starlink uydusu istediği de mektupta yer aldı.

"STARLİNK KESİNLİKLE GEREKLİYDİ"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Silverado Policy Accelerator'un (SPA) başkanı Dmitri Alperoviç, Space X tarafından Ukrayna'ya bağışlanan uydular için "kesinlikle gerekliydi" açıklamasında bulundu.

Alperoviç, "Rusya, Ukrayna iletişim altyapısını hedef aldığı için Starlink uyduları kesinlikle gerekliydi. Uydular olmadan, birçok durumda gerçekten kör olarak çalışırlardı" dedi.

"KAHRAMAN GİBİ GÖRÜNME KÜSTAHLIĞI"

Mektupta ayrıca, Musk, Rusya'nın Ukrayna işgali başladığında Ukrayna'ya sağladığı Starlink hizmeti için geniş bir beğeni ve teşekkür aldı. Ancak Musk'ın Ukrayna'ya bağışlanan uyduların arkasında ABD, İngiltere ve Polonya'nın da olduğu bilgisi yer aldı.

Pentagon ile paylaşılan SpaceX rakamlarına göre, Ukrayna'ya bağışlanan 20 bin adet uydunun, yaklaşık 17 bin adedini ABD, İngiltere, Polonya ve bazı STK'lar fonladı. STK'lar ayrıca, Starlink uyduları aracılığıyla Ukrayna'da sunulan uydu başına aylık 4 bin 500 dolar tutarındaki internet hizmetinin de yüzde 30'unu ödedi.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Musk'ın bu uyarısı için "Kahraman gibi görünme küstahlığı" olduğunu söyledi. Yetkili, "SpaceX, kendilerinden daha fazla parcayanlara yüklü bir fatura çıkarıyor" dedi.

"HÜKÜMETTEN PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR YA DA..."

SpaceX, internet hizmetinin uydulardan daha çok daha pahalı olduğunu iddia etti.

SpaceX, Ukrayna'da uydu başına "500 dolar" tutarındaki internet hizmeti yerine "4 bin 500 dolar" tutarında bir hizmet sunduğunu öne sürdü.

SpaceX'in iddiasına rağmen Ukrayna'ya gönderdiği iki uydu modelinin bir tanesi bin 500 dolar, diğer ise iki bin 500 dolar fiyatında. Ayrıca Ukrayna'da sundukları internet hizmetinin fiyatı ise ayda 60 dolar. Bu, SpaceX'in Pentagon'dan talep ettiği maddi desteğin yüzde 1.3'ü ediyor.

Haberde yer alan ancak ismi açıklanmayan bir yetkili, SpaceX'in Pentagon'a uyarısı için "Musk, ya hükümetten para koparmaya çalışıyor ya da 'bu durumun /Rusya-Ukrayna Savaşı'nın) bir parçası olmak istemiyorum" demeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.

ABD merkezli ekonomi kanalı CNBC'nin raporuna göre, Space X'in 2022 yılında 2 milyar dolar kâr elde ederek toplam değerini 127 milyar dolara yükseltti.