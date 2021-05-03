Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon
Karabağ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. Azerbaycanlıların provokasyona izin vermediği o anlar kameralara yansıdı.
Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. Provokasyon girişimi Azerbaycanlı subayın sağduyusu sayesinde olaysız sona erdi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.
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