  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon

Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon

Karabağ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. Azerbaycanlıların provokasyona izin vermediği o anlar kameralara yansıdı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. Provokasyon girişimi Azerbaycanlı subayın sağduyusu sayesinde olaysız sona erdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı. 

Etiketler ermenistan karabağ sınır propaganda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahte izin belgesi pahalıya patladı
Olan TL'ye oldu! Dolar, Euro ve altının zirve tırmanışı sürüyor!
Bu da ''normalleşme'' konseri! Binlerce kişiden kıskandıran görüntü
Bir ilimiz beşik gibi sallandı! 24 saatte 7 deprem!
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Plajda ceza yağdı! Polis denizde kimlik kontrolü yaptı!
Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan inanılmaz görüntüler
''Kapanma'' öncesi son anketten Erdoğan'a kötü haber!
İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı
Otomobil severler bu habere bayılacak