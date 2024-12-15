Esad'ın banka hesabından milyonlarca dolar çıktı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın, İngiltere'deki dondurulmuş bir banka hesabında 69.4 milyon dolar olduğu iddia edildi.

İngiltere'nin ulusal gazetelerinden “i Paper”, Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın, İngiltere'deki dondurulmuş bir banka hesabında milyonlarca dolar olduğunu ileri sürdü.

Gazetenin, bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Esad'ın Londra'da dondurulmuş bir HSBC banka hesabında 69,4 milyon dolar bulunuyor.

Gazeteye göre, Esad'ın kişisel hesabı, 2011 yılında İngiltere yaptırımları kapsamında dondurulduğundan beri faiz getiriyor ve bu hesap, Esad ailesi ve İngiltere'deki yakınlarının yaklaşık 205,7 milyon dolar tutarındaki varlıklarının bir parçası.

İNGİLİZ YETKİLİLERE ÇAĞRI

İngiliz yetkililere, 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası kapsamındaki yetkileri kullanarak paranın tam kontrolünü ele geçirmeleri ve yeni ve uluslararası kabul gören bir hükümet kurulduktan sonra Suriye'ye geri vermeleri çağrısı yapılıyor.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi Iain Duncan Smith şunları söyledi:

“Suriye'de on yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmaların ardından, Birleşik Krallık hükümetinin Suriye'deki çatışmaların ve Esad rejiminin mağdurlarını desteklemek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmesinin tam zamanıdır. 2011 yılından bu yana hükümetin, Suriye yaptırım rejimi kapsamında Suriyeli kişi ve kuruluşlara ait 163 milyon Sterlinden fazla varlığı dondurduğu bildirilmektedir. Ancak, utanç verici bir şekilde, bu fonların tek bir kuruşu bile Suriyeli mağdurlara yardıma yönlendirilmemiştir.”

Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi Priti Patel ise, bakanlara harekete geçmeleri çağrısında bulunarak, “Esad ve yandaşları, Rusya'da sürgünde yaşarken bu kazanımlardan faydalanamamalıdır. Hükümet, İngiltere'de tutulan varlıkların gözden geçirilmesi ve Suriye halkının yararına yeniden kullanılması için mevcut tüm yetkilerini kullanmalıdır” dedi.

Esad rejimi, 2011 yılında hükümet karşıtı protestoları şiddetle bastırmasının ardından, Beşar Esad ve yakınları Avrupa çapında yaptırımlara tabi tutuldu ve mal varlıkları donduruldu.

ESAD'IN AMCASININ DA MAL VARLIĞI DONDURULDU

İngiliz hükümeti ayrıca, Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın, aralarında en az 26 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen 6 katlı bir Mayfair konağının da bulunduğu mal varlığını dondurdu.

Rıfat Esad, Beşar'ın babası olan kardeşi ve dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'a karşı başlatılan ayaklanmayı bastırmak amacıyla 1982 yılında Suriye kentinin ayrım gözetmeksizin bombalanması ve binlerce insanın öldürülmesi emrini verdiği iddiasıyla “Hama Kasabı” olarak biliniyor.

Esad ve ailesinin İngiltere'de tuttuğu paranın, yaklaşık 60 yıllık yönetim sırasında biriktirdiğine inanılan büyük servetin sadece küçük bir kısmını oluşturduğu öne sürülüyor.

Gazete, Esad'ın, 200 ton altın, dünyanın dört bir yanında evler ve Ortadoğu ve ötesine yayılan bir iş ağı da dahil olmak üzere yaklaşık 12.5 milyar sterlinlik varlığı kontrol ettiğini yazdı.