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Evin mutfağını yenilerken hazine buldular! Değeri dudak uçuklattı

Evin mutfağını yenilerken hazine buldular! Değeri dudak uçuklattı

İngiltere'de yaşayan bir aile evin mutfağını yenilerken hazine buldu. 1600'lü yıllardan kaldığı tahmin edilen altınlar 754 bin euroya (Yaklaşık 13.5 milyon TL) satıldı.

Yorkshire kentinde evlerinin mutfağını yenileme çalışması amacıyla kazan bir aile, hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı.

EVDEN HAZİNE ÇIKTI
Kazı sırasında evin mutfağının altından 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen çok sayıda altın sikke çıktı. Yapılan araştırma sonucunda altınların Baltık ticaretinde servet kazanan Hull'dan bir aile olan Fernley-Maisters'a ait olduğu öne sürüldü.

Altınların müzayedesi de kısa süre içerisinde yapıldı. Tarihi eser değerindeki altınlar, çetin bir pazarlık sonrasında 754 bin eurodan satıldı.

 

Etiketler ingiltere hazine mutfak
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