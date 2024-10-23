Fast-food devinde hastanelik eden bakteri tespit edildi: 1 kişi öldü

ABD’de McDonald’s hamburgerlerinde tespit edilen E. Coli bakterisi nedeniyle 49 kişinin hastaneye başvurduğu, 1 kişinin de öldüğü ortaya çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) açıklamasına göre restoran zinciri bazı eyaletlerde bu hamburgerler için kullanılan malzemeleri satıştan çekti.

TRT Haber’in haberine göre şimdiye kadar 49 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu batı ve orta batı eyaletlerinde görülürken 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişiyse öldü.

Henüz hangi gıdanın bulaşmaya neden olduğu tam olarak belirlenmedi. Fakat burgerlerde kullanılan dilimlenmiş soğanların olası kaynak olduğundan şüpheleniliyor.



Bu soğanların başka işletmelere satılıp satılmadığı da araştırılıyor.

Şirketten açıklama

McDonald’s açıklamasında dilimlenmiş soğanların tek bir tedarikçi tarafından sağlandığını ve belirli dağıtım merkezlerine gönderildiğini bildirdi.

Şirket, bu ürünün tedarikten çekildiğini ve bazı eyaletlerde sandviçin menüden geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.



“Gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz” ifadelerine yer veren McDonald’s bu kararın doğru bir adım olduğunu vurguladı.

E. Coli

E. Coli, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir bakteri grubudur.

Genellikle zararsız olan bu bakteriler, bazı durumlarda toksin üreterek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Enfeksiyon belirtileri arasında şiddetli ve kanlı ishal, karın krampları, kusma ve ateş yer alır.

Semptomlar, bakteriye maruz kaldıktan birkaç gün sonra ortaya çıkar.