Fenerbahçe'nin gündemindeydi! İsrailli forvetin evine silahlı soygun

Yaz aylarında Fenerbahçe yerine PSV Eindhoven'ı seçen İsrailli milli forvet Eran Zahavi'nin evine silahlı soygun yapıldı.

Yaz aylarında Fenerbahçe'nin gündeminde olan ancak daha sonra PSV Eindhoven'ı seçen İsrailli milli forvetin soygunun gerçekleştiği sırada bir deplasman maçı için Tilburg'da olduğu belirtildi.

Times of Israel'in aktardığına göre soyguncular eve girebilmek için kargo çalışanı taklidi yaptı. Soyguncuların eve girdikten sonra silahla aileyi tehdit ettiği ve evdekileri bağlayıp eşyaları almaya başladığı ifade edildi.



Zahavi'nin durumdan haberdar olur olmaz Amsterdam'a döndüğü bildirildi.

Soygun bildirildikten sonra Hollanda polisinin helikopterle suçluları bulmaya çalıştığı ve adli tıp ekiplerinin geldiği ve Eran Zahavi'nin sorguya çağrıldığı açıklandı.