Film gibi olay! Trenle taşınan 27 ton amonyum nitrat kayboldu

ABD'de patlatıcı yapımında da kullanılan 27 ton amonyum nitratın, demiryolu ile sevk edilirken kaybolduğu açıklandı.

Pazar günü yayımlanan habere göre patlayıcı imalat şirketi Dyno Nobel, federal hükümete kayıp amonyum nitrat hakkında bilgi verdi ve Wyoming-Kaliforniya arasındaki yaklaşık iki haftalık yolculukta neler olduğunu araştırdığını açıkladı.

KİLİTLERİN AÇILMAMIŞ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şirket, maddenin yüklendiği vagonun Wyoming'in Cheyenne kentindeki üretim tesisinden ayrılırken tamamen kilitlendiğini ve Kaliforniya'nın Saltdale kentine ulaştığında kilitlerin açılmamış olduğunu iddia etti.

VAGONUN ALT GİRİŞİNDEN SIZINTI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

Şirketin yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre yolculuk sırasında vagonun alt girişinden sızıntı gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı.

BOŞ HALDE KALİFORNİYA'YA ULAŞTI

Demiryolu kazalarına yönelik acil durum çağrı merkezi olan Ulusal Müdahale Merkezi'ne 10 Mayıs'ta yapılan ihbarda, vagonun 12 Nisan'da Wyoming'ten yola çıktığı ve boş halde Kaliforniya'ya ulaştığı belirtildi.

VAGON İNCELENECEK

Vagonun incelenmek üzere Wyoming'e geri getirildiğini kaydeden Dyno Nobel, kargonun taşınması sırasında trenin faaliyetleri üzerindeki "kontrol imkanlarının sınırlı" olduğunu vurguladı.