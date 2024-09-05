Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonuçsuz kalan bir erken seçimin ardından haftalarca süren görüşmelerin sonrası Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i yeni başbakanı olarak atadı.

73 yaşındaki Barnier, 2016-2021 yılları arasında AB'nin İngiltere ile bloktan çıkış görüşmelerine liderlik etti. Muhafazakâr siyasetçi bundan önce çeşitli Fransız hükümetlerinde görev aldı ve aynı zamanda AB Komiserliği yaptı.

Macron geçtiğimiz haftalarda bir dizi potansiyel başbakanı değerlendirdi ancak hiçbiri istikrarlı bir hükümeti garanti edecek kadar destek toplayamadı ve Barnier hükümetinin reformları askıda kalan bir parlamento tarafından kabul ettirebileceğinin garantisi yok. Ancak en azından temmuz başında yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki en büyük partilerden biri olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), bugün erken saatlerde, belirli koşulları yerine getirmesi halinde Barnier'i reddetmeyeceğinin sinyalini verdi.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor. Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmişti.