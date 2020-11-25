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  3. 25 Kasım 2020 09:12

Fransız Bakanı şoke eden görüntüler

Fransız polisinin, Paris'te protesto amacıyla kurulan mülteci kampına yönelik sert müdahalesi İçişleri Bakanı Darmanin'i şoke etti.

Fransız Bakanı şoke eden görüntüler
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Fransa’nın başkenti Paris’te, mültecilerin Cumhuriyet Meydanı’ndaki çadırlarını kaldırmak için operasyon düzenleyen polisin orantısız şiddete başvurması, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’i bile şoke etti. Geçen hafta Paris’in bir banliyösündeki kamptan polis zoruyla tahliye edilen göçmenler, aktivistlerin Cumhuriyet Meydanı’na kurduğu çadırlara yerleşti. Polis önceki gece buraya baskın düzenleyerek çadırları kaldırmaya başladı. Polis, direnişi göz yaşartıcı gazla aşmaya çalışırken arbede yaşandı.

RAPOR İSTEDİ

Çadır eylemini örgütleyen “Utapia 56” isimli insani yardım örgütünden Kerill Theurillat, operasyonun “ani ve saldırgan” bir şekilde düzenlendiğini belirterek “İnanılmaz görüntülere şahit olduk” dedi. Paris Emniyet Müdürü’nden operasyonla ilgili rapor istediğini belirten Bakan Darmanin ise, “Cumhuriyet Meydanı’ndaki yasadışı kampın toplanması sırasındaki bazı görüntüler şoke edici” açıklamasını yaptı.

abd , paris , polis şiddeti
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