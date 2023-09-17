Fransız Historia dergisi Atatürk'ü kapak yaptı

Fransız Historia dergisi, Eylül ayının kapağını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde büyük önder Atatürk'ü kapağına taşırken, "100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu" ifadelerine yer verdi.

Fransa'nın ünlü tarih dergisi Historia, 921. sayısının kapağında Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına ithafen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görseline yer verdi. "Türklerin babası" ifadesinin yer aldığı açıklamalı sayının kapağında "Atatürk Yüz Yıl Önce Modern Türkiye'yi İnşa Etti" ifadesi de yer buldu.

Ünlü Fransız tarih dergisi Historia, Eylül 2023 tarihli 921 sayılı kapağında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verdi. Derginin bu ayki sayısının kapağında "Atatürk Yüz Yıl Önce Modern Türkiye'yi İnşa Etti" ifadesi yer aldı. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen hazırlanan bu sayı, Türk dünyası tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Historia Dergisi’nin internet sayfasında yer alan açıklamada şu ifadelere ve sorulara dikkat çekildi:

"Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılını kutlarken Historia, "Türklerin babası" Atatürk olarak bilinen vesayet sahibi Mustafa Kemal'e geri dönüyor. Büyük bir reformcu olarak hem Türkleşmiş hem de Batılılaşmış ülkesini, moderniteye sağlamlaştırdı. 1920'deki Sevr Antlaşması'ndan sonra Türk milleti nasıl inşa edildi? Kemal'in politikası nasıl belirleyicidir?"