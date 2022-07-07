  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Futbol tarihinde görülmemiş olay: Kalecinin darbesi sonrası oyuncunun kalbi durdu

Futbol tarihinde görülmemiş olay: Kalecinin darbesi sonrası oyuncunun kalbi durdu

Futbol tarihinde görülmemiş olay: Kalecinin darbesi sonrası oyuncunun kalbi durdu

Afrika'nın alt liglerinde oynan bir maçta futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. veren bir olay yaşandı. Kaleci topu kaptıktan sonra aniden takla atarak rakibin üstüne atladı ve sonrasında olanlar oldu.

KALBİ DURDU AMA KIRMIZI KART YOK

Rakibinin göğsüne kramponlarıyla vuran kaleci, hiçbir şey olmamış gibi topu oyuna sokmaya çalıştı. Maçın hakemi oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Kalbinin durduğu anlaşılan futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan talihsiz futbolcu tedavi altına alındı. İşin garip tarafı ise maçın hakemi kaleciye kırmızı kart göstermedi. Penaltı veren hakem büyük şaşkınlık yarattı. Sonrasında penaltı kullanan takım, penaltıyı kaçırdı ve maç kaldığı yerden devam etti.

Etiketler kaleci darbe oyuncu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv!
ÖTV indirimi sonrası fiyatı fiyatı 300 bin TL düştü! İşte elektrikli otomobillerde yeni fiyatlar
Ankara'da ekmeğe zam
51 ilde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı
Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Metrobüs'te ''pişkin'' sapık şoku! Tacizci verdiği cevap şoke etti
TÜİK'e talimat mı verildi? Bakan Nebati'den yanıt
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler dikkat çekti
EYT'de 1999 ve sonrası sigortalılara kötü haber