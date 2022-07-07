Futbol tarihinde görülmemiş olay: Kalecinin darbesi sonrası oyuncunun kalbi durdu

Afrika'nın alt liglerinde oynan bir maçta futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. veren bir olay yaşandı. Kaleci topu kaptıktan sonra aniden takla atarak rakibin üstüne atladı ve sonrasında olanlar oldu.

KALBİ DURDU AMA KIRMIZI KART YOK

Rakibinin göğsüne kramponlarıyla vuran kaleci, hiçbir şey olmamış gibi topu oyuna sokmaya çalıştı. Maçın hakemi oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Kalbinin durduğu anlaşılan futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan talihsiz futbolcu tedavi altına alındı. İşin garip tarafı ise maçın hakemi kaleciye kırmızı kart göstermedi. Penaltı veren hakem büyük şaşkınlık yarattı. Sonrasında penaltı kullanan takım, penaltıyı kaçırdı ve maç kaldığı yerden devam etti.