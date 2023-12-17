Gazze'deki korkunç gerçek ortaya çıktı: 45 bin hamile ölüm ile yüz yüze

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının gıda krizi yaşadığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'deki büyük gıda krizi nedeniyle hamile ve emziren kadınların kansızlık, gebelik zehirlenmesi, kanama ve hatta ölüm riski altında olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Gazze halkına gıda ve yardım ulaştırılmasının tek yolunun acil ateşkes sağlanması olduğu ifade edildi. AA