Genç kızın vücudunda tecavüz hapı bulundu!

Sırt çantasıyla dünyayı gezen ve son olarak Kamboçya'nın Koh Rong adasında bir plaj partisinde görüldükten sonra ortadan kaybolan 21 yaşındaki genç kızdan, 23 Ekim 2019'dan sonra haber alınanmıştı. Bir hafta sonra cansız bedenine ulaşın genç kızın ölümünye ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

21 yaşındaki Amelia Bambridge, tek başına seyahat ediyor ve dünyayı geziyordu. Genç kız, Kamboçya'nın Koh Rong adasında, çarşamba akşamı gerçekleşen bir plaj partisine katılmıştı.



Amelia, son olarak sabaha karşı saat 03.00'te partiden ayrılırken görüntülenmişti. Ancak kaldığı partinin gerçekleştiği plaja yürüyerek 40 dakika mesafede olan otele hiç dönmedi.

Pansiyon müdürü, Amelia'nın annesi Linda'ya kızının pansiyona hiç dönmediğini söyledi. Genç kızın pasaportunun da otel odasında bulunduğu açıklanmıştı. Amelia, yerel güvenlik güçleri tarafından resmen kayıp ilan edilmişti.

Dalgıçlar, polisler, donanma askerleri ve yerel gönüllülerden oluşan 150 kişilik bir ekip 23 Ekim'den bu yana haber alınmayan 21 yaşındaki Bambridge'i bulmak üzere çalışıyordu.

Preah Sihanouk bölgesi Emniyet Müdürü Tümgeneral Çuon Narin, kötü haberi verdi. Bir hafta boyunca kendisinden haber alınamayan Amelia'nın cesedinin bulunduğu açıklandı.



Genç kızın kaybolduğu düşünülen yerden onlarca kilometre uzakta Koh Rong'un kuzeybatısında Tayland Körfezi'nde Koh Chhlam Adası yakınlarında bulunduğu açıklandı.

Amelia'nın 19 yaşındaki kardeşi Georgie Bambridge, BBC'ye yaptığı açıklamada, ablasının aileyi bir arada tutan parçası olduğunu, çevresi ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir insan olduğunu söylemişti.

Bambridge, 23 Ekim gecesi adadaki turistlerle bir partiye katıldıktan sonra kaybolmuş, ertesi sabah ayrılma işlemleri için oteline dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

İçinde telefon, para ve kredi kartları olan Bambridge'a ait çanta, partinin yapıldığı yerin yakınındaki sahilde bulunmuştu. Amelia, bu seyahate çıkabilmek için iki yıl boyunca çalışarak para biriktirmişti.

Genç kız, seyahatine 27 Eylül'de Vietnam'a uçarak başlamıştı. Ortadan kaybolmadan önce kız kardeşi Georgie ile telefonda konuşan Amelia, "hayatında hiç bu kadar iyi vakit geçirmediğini" ve "bu seyahatin özgüvenine çok iyi geldiğini" söylemişti.



İngiltere'nin Worthing kentinde yaşayan Amelia Bambridge, Kamboçya'nın Koh Rong adasında bir plaj partisinde görüldükten sonra ortadan kaybolmuştu. 23 Ekim'den sonra kendisinden haber alınamayan genç kızın, cansız bedenine ulaşılmıştı.

Acılı anne Linda Bambridge, kızını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından Noel zamanı yine büyük bir hüzün yaşıyor. Çünkü son olarak bir plaj partisinde görülen 21 yaşındaki Amelia'nın ölümü yeniden gündeme geldi.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, ailenin talep ettiği ve Birleşik Krallık'ta yapılan toksikoloji testleri, genç kızın sisteminde tecavüz ilacının olduğunu ortaya koydu. Bu da hapın Amelia'nın içkisine gizlice karıştırıldığı anlamına geliyor.

Amelia'nın kanında farklı uyuşturucuların da bulunduğunu söyleyen 53 yaşındaki Linda, kızının uyuşturucu kullanmadığından emin olduğunu söylüyor.



Beş çocuğu daha olan Linda, soruşturmanın yeniden açılmasını istediklerini söylüyor.

Ailesi Amelia'yı,daha etik hayatlar yaşamaları için onlara ilham veren kedi seven bir feminist ve "vegan savaşçı" olarak tanımlıyor.