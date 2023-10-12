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  3. Hamas biri kadın 2'si çocuk 3 İsrailli esiri serbest bıraktı

Hamas biri kadın 2'si çocuk 3 İsrailli esiri serbest bıraktı

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Ortadoğu'da İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 6'ncı güne girilirken, Hamas esir aldığı bir İsrailli bir kadın ile 2 çocuğunu serbest bıraktı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, 7 Ekim sabahı İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı’ adıyla saldırılarının ardından başlayan savaşta 6. güne girilirken ölü sayısı binleri aştı.

Katar merkezli Al Jazeera’nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı.

Al Jazeera, kadın ile çocuğunun serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı.

Etiketler israil hamas rehine esir kadın aile çocuk
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