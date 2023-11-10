Hamas'tan, İsrail'in güneye giden sivilleri hedef almasına tepki

Hamas, İsrail'in, kuzeydeki saldırılardan kaçarak güneye giden sivilleri yolda hedef almasını, "uluslararası toplumun alnında kara bir leke" olarak niteledi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan kuzeydeki Filistinlilerin, güneydeki bölgelere göç ettiği sırada Salahaddin Caddesi üzerinde hedef alınmasını ve sığınmacıların kaldığı El-Burak Okulu'nun vurulması kınandı.

Açıklamada, İsrail'in güneye giden sivilleri yolda hedef alması "faşist bir suç" şeklinde nitelendirilerek, sığınmacılara yönelik bu katliamların, uluslararası toplum için bir utanç olduğu kaydedildi.

''KATLİAMLARDA 50'DEN FAZLA ŞEHİT VAR''

Filistin halkının bu "cani faşizm" karşısında yenilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcinin (Salahaddin Caddesi ve El-Burak Okulu) bu katliamlarında 50'den fazla şehit var. İşgalcinin dünyanın gözü önünde daha fazla suç işlemeye devam etmesi, uluslararası toplum ve insanlığın alnında kara bir lekedir."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından, saldırılardaki ölü sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu" duyurmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü.

Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi'nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.