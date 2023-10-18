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Hastanedeki sivil katliamı sonrasında Netanyahu ''suçluyu'' buldu

Hastanedeki sivil katliamı sonrasında Netanyahu ''suçluyu'' buldu
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İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurarak yüzlerce sivili katletmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu "biz yapmadık" dedi.

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan ve İsrail-Hamas çatışmasına dönüşen savaşta bu akşam bir katliam gerçekleşti. Günlerdir havadan, karadan ve denizden abluka altında olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi bombalandı, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce sivil can verdi. Tüm dünyadan saldırıya tepki yağarken gözler İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'ya çevrildi.

Netanyahu, saldırıyı İsrail'in yapmadığını öne sürdü, suçu ise İslami Cihad örgütüne attı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Netanyahu, ordu ve istihbarat analizleri ile kaynakların yer verdi. Netanyahu paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel sistemleri üzerinde yapılan bir analiz, Gazze'de teröristler tarafından bir roket yağmurunun ateşlendiğini ve vurulduğu sırada Gazze'deki Al Ahli hastanesinin çok yakınında olduğunu gösteriyor.

Elimize birçok gelen istihbarata göre, Gazze'deki hastaneyi vuran başarısız roket fırlatmasının sorumlusu İslami Cihad."

 

Etiketler netanyahu islami cihad hamas gazze filistin israil hastane
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