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Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter ülkenin güneydeki Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi. Rawat’ın ve eşinin kazada yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ı taşıyan helikopter düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rawat’ın ve eşi Madhulika Rawat’ın kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 4’ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında” denildi.

1 Ocak 2020'de Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rawat, öncesinde 3 yıl boyunca Ordu Komutanlığı görevini icra etmişti.

 

Etiketler hindistan helikopter kazası
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