Hindistan'da tren kazası: 50 ölü yüzlerce yaralı
Hindistan'ın doğusunda bir tren raydan çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.
Hindistan'ın Orissa kentinde bir tren kazası meydana geldi. Coromandel Express, bir yük treniyle kafa kafaya çarpışmasının ardından raydan çıktı.
Yaşanan kaza sonucu, birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı.
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