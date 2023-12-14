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İğrenç olay! Köpeklerini istismar edip o anları kayda aldı

İğrenç olay! Köpeklerini istismar edip o anları kayda aldı
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Avustralya'da bir kadının, iki evcil köpeğine istismarda bulunup bu anları kaydettiği ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'nın Southport bölgesinde yaşayan bir kadın, iki evcil köpeğini istismar edip o anları kayda aldığı için 15 ay hapis cezası verildi.

Kadının cep telefonunda bulunan görüntülerinin tamamında köpeklerden biri veya ikisi yer alıyordu. Savcı Stephanie Gallagher, kadının daha önce ilişki yaşadığı erkek arkadaşının kendisini sürekli köpeklerini istismar etmeye teşvik ettiğini, köpekleri ile ilişkiye girdiği anların videolarını erkek arkadaşına attığını söyledi.

Kadının avukatı, müvekkilinin ciddi psikolojik sorunları olduğunu, daha önceki ilişkilerinde ciddi fiziksel şiddete maruz kaldığını, bu nedenle eski partnerinin köpekler ile ilişkiye girme talebine önce karşı çıktığını daha sonra kabul ettiğini söyledi.

Ancak mahkeme, kadına 15 ay hapis cezası verdi. Ceza ertelendi. Ayrıca sanığa 5 yıl boyunca evcil hayvan satın almama ve beslememe cezası verildi.

Etiketler avustralya köpeğe cinsel istismar
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