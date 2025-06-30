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AK Parti'den ''Erdoğan görevden ayrılacaktı'' iddilarına jet yanıt

AK Parti'den ''Erdoğan görevden ayrılacaktı'' iddilarına jet yanıt
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 17-25 Aralık sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve onu kendisinin engellediği iddialarına yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında '17-25 Aralık'ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu' başlığıyla yazı yayımlandığını belirterek, "Yazıdaki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir dezenformasyon ürünüdür. 17-25 Aralık süreci, FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirme ve meşru iktidarı devirme girişiminin açık bir göstergesidir. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve benim buna engel olduğum' yönündeki beyanlar, akla ve mantığa aykırı, mesnetsiz ve kötü niyetli bir kurgudan ibarettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık sürecinde ve sonrasında, FETÖ'ye karşı mücadelenin en ön saftaki dirayetli lideri olmuş, zerre kadar tereddüt göstermemiş, bilakis bu hain yapının deşifre edilmesi ve bertaraf edilmesi için büyük bir irade ve kararlılık sergilemiştir. Kendisi, asla görevinden ayrılmayı düşünmemiş, milletin ve devletin bekası için dimdik durmuş, tereddütsüz, kararlı ve dirayetli bir liderlik ortaya koymuştur. Bu tür asılsız iddialar, FETÖ'nün ve uzantılarının Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşunu gölgelemek, o dönemin gerçeklerini çarpıtmak ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla ürettiği algı operasyonlarının bir devamıdır. Kamuoyunun bu tür manipülatif ve yalan haberlere itibar etmemesini, gerçekleri çarpıtmaya yönelik bu tür girişimlere karşı dikkatli olmasını önemle istirham ederim" ifadelerini kullandı. 

DHA

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Etiketler ak parti efkan ala recep tayyip erdoğan
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