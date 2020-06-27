  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 27 Haziran 2020 16:35

İğrenç olay! Parkta çırılçıplak dolaşıp kızların üzerine yürüdü

İskoçya'da yaşanan olayda, maskeli bir şüpheli parkta çırılçıplak dolaşıp 14-15 yaşındaki kızların üzerine yürüyünce parkta bulunanlar büyük panik yaşadı.

İğrenç olay! Parkta çırılçıplak dolaşıp kızların üzerine yürüdü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İskoçya'nın Fife kentindeki bir parkta çırılçıplak gezen bir erkek çığlıkların yükselmesine neden oldu.

Yerel medya, henüz kimliği belirlenemeyen ve maskeli şekilde parka gelen erkeğin polis tarafından arandığını bildiriyor.

İskoçya'nın doğu kıyısındaki Kirkcaldy kasabası sakinleri, çıplak adamın parkta 15-16 yaşlarında iki genç kızın üzerine yürüdüğünü söylüyor.

Parkta bulunanların çıplak adamı görünce öğleden sonra 16.50 sularında polisi aradığı ancak ekipler geldiğinde şüphelinin kaçtığı belirtiliyor.

 
En fazla 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin edilen erkeğin, orta boylu ve güneş gözlüğü taktığı gibi detaylar var.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
park , sapık , çıplak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM