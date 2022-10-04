İngiltere Başbakanı Truss: Ben büyük bir siyonistim

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğinde yaptığı konuşmasında "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim" dedi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere'nin Birmingham şehrinde İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğine katıldı.

Fox News'te yer alan habere göre Pazar günü gerçekleşen etkinlikte, Liz Truss İngiltere'nin İsrail'i desteklediğinin altını çizdi ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını söyleyedi.

Etkinlikte konuşma yapan Truss, İngiltere'nin İsrail'i desteklediğini belirterek, "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim. İngiltere-İsrail ilişkisini güçlendireceğiz" dedi.

İngiltere'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararından memnun olduklarını dile getiren Truss, "Hükümetin ABD gibi büyükelçiliği İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıyacağından gerçekten umutluyuz. İsrail ile İngiltere arasındaki dostluğu göstermek için atılan bu adım çok önemli. İngiltere'nin tek başkenti var, o da Londra. İsrail'in tek başkenti var o da Kudüs" ifadelerini kullandı.

Truss'ın İsrail ile ilgili yaptığı yorumları içeren video, sosyal medyada hızla yayıldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Truss'ın ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını söylemişti.