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  3. 13 Şubat 2021 15:26

IQ'su düşük diye idamı ertelendi

ABD'nin Alabama eyaletinde IQ'sunun 75'in altında olduğu fark edilen bir mahkumun idam edilmesine 21 saat kala infazın ertelenmesine karar verildi.

IQ'su düşük diye idamı ertelendi
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ABD'nin Alabama eyaletinin güneyindeki hapishanede Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan infaza 21 saat kala ABD 11. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından mahkum Willie B. Smith'in infazının ertelenmesi kararı verildi.

Haber Global'de yer alan bilgilere göre, 1991 yılında Birmingham'da bir polis dedektifinin kız kardeşi Sharma Ruth Johnson av tüfeğiyle öldürülmüş, 1992 yılında mahkum edilen 51 yaşındaki Willie B. Smith 51'in infazı için 20 yıl geçti.

Savcılar Smith'in 22 yaşındaki Johnson'ı bir ATM önünden silah zoruyla kaçırdığını, Johnson'ın 80 dolarını (yaklaşık 560 TL) çaldığını ve ardından onu Birmingham kentindeki bir mezarlığa götürüp başının arkasından vurarak öldürdüğünü söylemişti.

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