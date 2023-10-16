  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran savaşa müdahale mi edecek?

İran savaşa müdahale mi edecek?

İran savaşa müdahale mi edecek?
Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail-Hamas çatışmasına müdahale edeceklerine yönelik iddiaları reddetti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Kenani, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD medyasında yer alan "saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına yönelik soru üzerine Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir." dedi.

İran'ın 14 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdiği öne sürülmüştü.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletmişti.

Söz konusu iddiaya göre, ülkesinin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletmişti.

 

AA

Etiketler israil iran hamas nasır kenani
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon TL'lik altın sır oldu
WhatsApp'tan gelen bu mesaj 750 bin TL'ye mal oldu
İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada
Dolar, Euro rekora koşuyor, altın yükselişe geçti
Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür ekibine CHP skeci için tebrik
Özel bankalardan emekli olanların 5 bin TL ek ikramiyesi de çıkmazda
Türkiye'nin Şato Evleri'nde suçüstü
İstanbul trafiğinde tarihe geçen hırsızlık iddiası
Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü
Erdoğan imzaladı; BAE'ye bir vergi jesti daha