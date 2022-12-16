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İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı

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İran'da Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçesiyle idam edilen gencin son sözleri ortaya çıktı. Gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesiyle başlayan protestolar sırasında iki Besic milisini öldürdüğü iddiasıyla idam cezasına çarptırılan 23 yaşındaki Mecidreza Rahnavard'ın infazı 12 Aralık'ta gerçekleşti.

Mecidreza Rahnavard'ın idam edilmeden önceki son sözlerinin yer aldığı video kaydı sosyal medya platformlarında gündem yarattı.

 "KİMSE MEZARIMDA YAS TUTMASIN"

Rahnavard'ın son vasiyetinde cellatlarına "Kimse mezarımda yas tutmasın. Ne namaz isterim, ne de Kuran. Herkes eğlensin, neşeli müzikler çalsın" dedi.

Rahnavard, kasten adam öldürmek, devlete karşı savaş açmak ve 4 kişiyi kasten yaralamak suçlarından idama mahkum edilmişti.

SOSYAL MEDYADA 'REJİMİN PROPOGANDASI' İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu videonun İran hükümeti tarafından bilinçli şekilde paylaşıldığını öne sürdü.

Kullanıcılar, videoda gencin söylediği sözlerle hükümetin destekçi kazanmak ve kendi destekçilerindeki dağılmayı azaltmak için göstericileri İslam karşıtı olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

Etiketler iran idam idam cezası Mahsa Amini
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