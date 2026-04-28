  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'dan ABD'ye yeni teklif hazırlığı

İran'dan ABD'ye yeni teklif hazırlığı

Güncelleme:

ABD basını, İran’ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran’ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddialarının ardından İran’ın ABD’ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı öne sürüldü.

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edildi.

Haberlerde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Rusya ziyaretinin ardından bugün İran’a dönmesinin beklendiği ve teklifi İranlı liderlerle istişare edeceği ifade edildi. İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, sürecin devam ettiği ve belirsizliğini koruduğu aktarılarak, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu ifade edildi.

"İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın çöküş aşamasında olduğunu iddia ederek, "İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler), Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Etiketler abd İran hürmüz boğazı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabe'de Hacılar Hu Der Allah Celal Karatüre'ye tepki çeken polis koruması! Kabe'de Hacılar Hu Der Allah Celal Karatüre'ye tepki çeken polis koruması! Antalya-Londra uçağı karıştı: ''Polis ve ambulans istiyoruz, çabuk gelin'' Antalya-Londra uçağı karıştı: ''Polis ve ambulans istiyoruz, çabuk gelin'' Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek! Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek! Yunanistan'da 89 yaşındaki katil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var! Yunanistan'da 89 yaşındaki katil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var! Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu Tarlaların sarı altınında turfanda hasat başladı: Tarla fiyatı geçen sene ile aynı kaldı! Tarlaların sarı altınında turfanda hasat başladı: Tarla fiyatı geçen sene ile aynı kaldı! Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım'' Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım'' Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı! Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih belli oldu Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih belli oldu Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Tutuklama kararını duyunca 2'nci kattan atladı! Tutuklama kararını duyunca 2'nci kattan atladı! Akaryakıtta büyük zam! Benzin ve motorinde çifte zam pompa fiyatlarına yansıdı! Akaryakıtta büyük zam! Benzin ve motorinde çifte zam pompa fiyatlarına yansıdı! Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı Lisede skandal taciz iddiası: Öğrencilerin ifadeleri hayrete düşürdü Lisede skandal taciz iddiası: Öğrencilerin ifadeleri hayrete düşürdü Kayıp olarak aranan kadının cesedi su kuyusunda bulundu Kayıp olarak aranan kadının cesedi su kuyusunda bulundu Özelleştirilerek 113 TL ücret alınacağı iddia edilen çevre yolu için resmi açıklama geldi Özelleştirilerek 113 TL ücret alınacağı iddia edilen çevre yolu için resmi açıklama geldi Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ve CHP seçmenlerinin tercihlerindeki değişim ortaya çıktı Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ve CHP seçmenlerinin tercihlerindeki değişim ortaya çıktı Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı