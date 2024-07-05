İşçi Partisi kazandı; İngiltere'de 14 yıllık iktidar sona erdi

İngiltere'de 14 yıldır süren Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi. İşçi Partisi 326 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve Keir Starmer'ın önümüzdeki saatlerde başbakan olması da garantilendi.

İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.

MUHAFAZAKÂRLAR YÜZDE 50 SANDALYE KAYBETTİ

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'da (TSİ 24.00) sona ermişti.

Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.

İngiltere Başbakanı Sunak'tan seçimi kazanan İşçi Partisi'ne tebrik

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı arayarak genel seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Sky News televizyon kanalının aktardığına göre Sunak, “İşçi Partisi genel seçimleri kazandı ve ben de Sir Keir Starmer’ı arayarak zaferini kutladım” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu İngiltere ve Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.