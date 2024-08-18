İsrail BM askerlerini vurdu

Bir taraftan Filistin diğer taraftan da Lübnan topraklarında ölüm yağdırmaya devam eden İsrail Lübnan’ın güneyinde BM askerlerini yaraladı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti yaptığı açıklamada, bugün İsrail tarafından Lübnan’ın güneyindeki Yarine köyünde düzenlenen saldırıda devriye gezen 3 barış gücü askerinin yaralandığını bildirdi. Tenenti açıklamasında, “Devriyedeki tüm barış gücü askerleri güvenli bir şekilde üslerine döndü. Olayı araştırıyoruz. Tüm taraflara barış gücü mensuplarına ve sivillere zarar vermekten kaçınma sorumluluklarını önemle hatırlıyoruz” dedi. İHA