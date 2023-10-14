İsrail-Filistin çatışmasında 8. gün: Can kaybı 3500'ü aştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 215'e yükseldi. İsrail ise 1300'den fazla sivilin öldürüldüğünü, 100'den fazlasının kaçırıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sekizinci gününde de devam etti.

GAZZE'DE YÜZLERCE ÇOCUK VE KADIN KATLEDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 724’ü çocuk, 458’si kadın olmak üzere 2 bin 2 bin 215’e yükseldiği bildirildi. Saldırılarda yaralananların sayısının 2 bin 450’si çocuk, bin 536’sı kadın olmak üzere 8 bin 714’e yükseldiği bildirildi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ: 1300'DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, bugün yaptığı açıklamada “Hamas teröristleri tarafından 1300'den fazla insan öldürüldü, 100'den fazlası kaçırıldı” ifadelerini kullandı.

HASTANEYE SIĞINDILAR



Gazze Şehri'ndeki Eş-Şifa Hastanesi ve çevresi, devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığınağı haline geldi.

Saldırılardan kaçarak hastane çevresinde toplanan binlerce aile, yiyecek, ilaç ve su sıkıntısı çekiyor. Uyuyacak yer bulmaktan zorlanan Filistinliler, buldukları örtüleri ve eşyaları gece yatak olarak kullanıyor.

Gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısının yaşandığı Gazze'de binlerce insan, yerinden edilmiş bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu, hastanenin acil servisine sık sık yoğun şeklide yaralılar getirilirken diğer yandan ölü sayısının hızla artması nedeniyle hastanelerin morglarında yer kalmadığı belirtiliyor.

Filistinli yazar Ala Atallah, X sosyal medya hesabında, yaşananlarla ilgili "Gökyüzü sanki cehennemin parçalarıymış gibi yanan bloklardan oluşuyor. Gazze, bu gece ölümle hummalı bir yarış içinde görünüyor." ifadelerini paylaştı.

"HALA HAYATTAYIZ, ÖLÜM KAÇINILMAZ"



Şifa Hastanesinin yanındaki yol kenarında yerde yatan yaşlı Filistinlilerden Ahmed Ayyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çektikleri sıkıntılara işaret ederek, "Hala hayattayız, ölüm kaçınılmaz." dedi.

Gazze'den ayrılmaya reddeden Ayyad, "1948'de terk edildik, bir daha da ayrılmayacağız. Büyük bir ihtimalle evler bombalanmış, yıkılmış olabilir ancak yeni bir sürgün yaşamayacağız" diye konuştu.

Gazze Şeridi’nin en lüks mekanlarından biri kabul edilen Rimal Semti de İsrail saldırıları sonucu, sanki büyük bir deprem geçirmiş gibi "hayalet kente" dönüştü.

Rimal Semti'ndeki binaların bir kısmı yerle bir olmuş durumda. Ayakta kalanların içinde ise yaşanması mümkün değil.

ENKAZ ALTINDA CESETLER VAR

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail bombardımanın yüzde 90'ının sivillerin yaşadığı mekanları hedef aldığını ifade ederek, yıkılan yerlerin enkazında hala, ölen ve yaralanan çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin tıbbi ve kurtarma imkanları bakımından oldukça yetersiz şartlarda çalıştığına dikkati çeken Basal, "Gazze’de yakıtın tamamen tükenmesi durumunda hizmetlerimizin son bulma ihtimali var. Bu durumda enkaz altındaki şehitleri ve hayatta kalmayı başarmış olanları çıkarmaya gücümüz kalmayacak." dedi.

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı adına konuşan İyad el-Bezm de Gazze’nin tüm bölgelerini istisnasız bombalamayı sürdüren İsrail’in kentte 400 bin Filistinliyi evinden ettiğini kaydetti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın gerçekleştirerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.