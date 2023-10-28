  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail gece boyunca bomba yağdırdı

İsrail gece boyunca bomba yağdırdı

İsrail gece boyunca bomba yağdırdı
Güncelleme:

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı. 150 noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti.

Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.

İsrail ordusu, dün akşam önce obüslerle, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar başlatmıştı.

AA

Etiketler gazze israil bomba hava saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Birleşmiş Milletler'den Gazze kararı
Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı
AK Parti'nin Filistin mitingi için bu yollar kapatılacak
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
İsrail, BM kararını reddetti: ''Hamas'ı ortadan kaldıracağız''
Dilan ve Engin Polat'ın lüks cipi satışa çıkardığı ortaya çıktı
Hamas'tan kara saldırısı başlatan İsrail'e ağır darbe
Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı
KYK yurdunda binlerce kişilik protesto