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İsrail: ''Hamas 1 Türk vatandaşını öldürdü''

İsrail: ''Hamas 1 Türk vatandaşını öldürdü''
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İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bir Türk vatandaşından da haber alınamadığını açıkladı.

İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.  İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı ise 1300 oldu.

İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. 

Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.

 

Etiketler israil hamas gazze gazze şeridi filistin
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