İsrail kana doymuyor! Bir ülkeyi daha vuracaklar

Güncelleme:

İsrail ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın altyapısına saldıracaklarını duyurdu.

Yabancı ülke topraklarına yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarıyla tepki çeken İsrail, şimdi de namluları Lübnan'a çevirdi. 

İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri tesislerini vuracaklarını açıklayarak, üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını bildirdi.

İsrail ordu sözcüsü, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Güney Lübnan sakinlerine acil uyarı! Ekli haritalarda kırmızı ile işaretli binalar ve bitişik binalarda ikamet eden aşağıdaki köy sakinlerine acil uyarıda bulunuyoruz:

-Bayan Dağ
-Kafr Tibnit
-Dubna

‎Hizbullah tarafından kullanılan binalarda bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz için bu binalar ve yakınlardaki binalar derhal tahliye edilmeli. Bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız. Binalarda kalmak sizi riske atar.''

