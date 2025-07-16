İsrail kendi kurduğu yardım merkezine sığınan Filistinlileri katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde ABD-İsrail ortaklığında kurulan yardım merkezinde toplanan Filistinlilere gazla saldırdı. Yaşanan izdihamda 21 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım merkezinde gıda almak amacıyla toplanan Filistinlilere gazla müdahale ettiği belirtildi. Müdahalenin ardından izdiham çıktığı, 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ölenlerden 15'inin boğularak yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, "İsrail işgali ve ABD yönetimi, açlık çeken halka karşı sistematik bir şekilde ve farklı yöntemlerle kasıtlı olarak katliamlar gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor.

İHA