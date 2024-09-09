İsrail savaş uçaklarından Suriye'ye füze yağmuru: 15 kez ateşlendi, çok sayıda ölü var

İsrail bu sefer de Suriye'yi hedef aldı. Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki asgari bölgelere düzenlenen hava saldırıları sonucu 14 kişinin hayatını kaybetti.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki birden fazla askeri bölgeye 15 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. SANA'da yer alan haberde, İsrail saldırıları sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı bildirildi. İddialara ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.